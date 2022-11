Élőben közvetítette öngyilkosságát az apa, a család tehetetlenül nézte

A mentőket a férfi barátja hívta ki, miután rájött, hogy valójában mi is látható a videón. A mentők még a helyszínen megkísérelték a férfi újraélesztését, sikertelenül – írta a Mirror.

A nyomozás kiderítette, hogy az élő közvetítésről a férfi értesítette barátait, akik azt hitték valami vicces bejátszást látnak majd. Azonban amikor egyikük rájött, mit is lát valójában, azonnal értesítette a mentőket. Arról, hogy a férfi hogyan vetett véget az életének, nem számoltak be.

A tragic dad livestreamed his own suicide on Facebook prompting a terrified viewer to call 999 for help, an inquest heard.https://t.co/DoapQZAxmI

— The Mirror (@DailyMirror) November 8, 2022