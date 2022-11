Csalódást keltő áron kelt el egy ritka körtealakú óriási rózsaszín gyémánt

A Christie’s aukciósház előzetesen akár 35 millió dollárt is elérő leütési árral számolt. A ragyogó rózsaszín gyémántot egy gyűrűbe foglalták bele, két oldalán egy-egy fehér gyémánttal díszítve.

A Fortune Pink nevű 18,18 karátos drágakövet egy meg nem nevezett ázsiai magánszemély vásárolta meg. A leütési ár annak ellenére sem kúszott magasabbra, hogy a drágakő súlyát jelző szám a „biztos prosperitást” jelenti az ázsiai szimbolikában.

The most vivid, pink diamond ever auctioned sold for 28.4 million Swiss francs ($38.7M) – Christie’s rare jewels sale Nov. 8

The Fortune Pink Diamond — (18.18 carats) Christie’s called fortuitous # for Asian collectors.

Geneva

