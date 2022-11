Betilthatják a vonók ritka alapanyagát, a zenészek tiltakoznak

A kampányhoz kedden Yo-Yo Ma amerikai csellóművész és Simon Rattle brit karmester is csatlakozott.

A legjobb vonók túlnyomó többsége börzsönyfából (Paubrasilia echinata) készül, amely kizárólag Brazília északkeleti részén őshonos, és amelyről a dél-amerikai ország a nevét kapta.

Jair Bolsonaro leköszönő brazil elnök azonban petíciót nyújtott be a fa kereskedelmének betiltása érdekében. Kérését a veszélyeztetett fajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó testület, a CITES november 25-i ülésén tárgyalja.

*Paubrasilia echinata*, the pau-brasil, is the species that named Brazil.

The word brasil refers to the reddish bark of this beautiful #Fabaceae tree that is endemic to the Brazilian Atlantic Forest, #MataAtlântica. Plants and people made the history of Brazil 🇧🇷! pic.twitter.com/FMTRk3rrk3

— Jenifer de Carvalho Lopes (@JeniferCLopes) September 22, 2022