Tengerbe dobta kerekesszékes feleségét, majd elsétált

Egy 81 éves japán férfi a rendőrség közleménye szerint, a tengerbe lökte mozgássérült feleségét, majd elsétált. A házaspár egyedül élt egy tengerparti városban nem messze Tokiótól, a nőről férje gondoskodott.

A rendőrséget végül a házaspár fia értesítette, miután a férfi bevallotta neki rémes tettét.

Husband, 81, admits pushing wheelchair-bound wife into sea & leaving her to drown after pretending to take her for walk https://t.co/K9PgTOjnHH

— Newsdaily (@Newsdailyng1) November 7, 2022