Már az ország teljes területén zajlanak a választások az Egyesült Államokban

Egyelőre fennakadások nélkül, rendben zajlik a szavazás az amerikai államokban. Ma reggelig már több mint 42 millióan leadták le voksukat levélben, vagy személyesen – a felmérések szerint még legalább kétszer ennyi választót várnak az urnákhoz. Az MTVA tudósítója az Egyesült Államok keleti partjáról, Washingtonból jelentkezett be.

Náray Balázs bejelentkezésében elmondta: Washington DC., azaz a szövetségi főváros nem rendelkezik külön szenátusi képviselettel, de a képviselőházban rendelkezik küldöttel. Ennek oka, hogy Washington nem számít külön államnak, bár évtizedek óta vannak arra vonatkozó kezdeményezések, hogy a szövetségi főváros is ilyen jogosítvánnyal bírjon. Természetesen az emberek a városban ugyanúgy szavazhatnak, mint bárhol máshol.

Az Egyesült Államokban nincs kampánycsend, a szavazókörök közvetlen közelében is kampányolnak az aktivisták és a médiában is folyamatosan láthatóak hirdetések. Az időeltolódás miatt nem az ország teljes területén zajlik egyszerre a szavazás, de a legnyugatabbi államban, Hawaii-on is kinyitottak már a szavazókörök.

Az Egyesült Államok törvényhozó hatalmi ága a kétkamarás kongresszus. Az alsóház funkcióját a képviselőház tölti be, amelybe a tagállamok lakosságarányosan delegálhatnak összesen 435 képviselőt, akiknek mandátuma két évre szól. A mostani választáson a teljes képviselőházról szavaznak az amerikai emberek. A felsőház, azaz a szenátus 100 tagból áll, minden tagállam két-két szenátort delegál a házba. A szenátorok megbízatása 6 évre szól, kétévente egyharmadukat lecserélik, jelen esetben 35 szenátori hely vár betöltésre.

