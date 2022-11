Los Angelesből jelentjük: Nagy bejelentésre készül Donald Trump

Félidős választásokat tartanak ma az Amerikai Egyesült Államokban, amelyen a szavazók a képviselőház mind a 435 tagjáról, és a száztagú felsőház, a szenátusi mandátumok egyharmadáról is döntenek. A választások előestéjén Joe Biden amerikai elnök, Kamala Harris alelnök és Donald Trump korábbi republikánus elnök is megtartotta záróbeszédét. Donald Trump minden bizonnyal arra számít, hogy változást akarnak az amerikaiak a törvényhozásban, ezért is készülhet, mint fogalmazott, egy nagy bejelentésre a hónap közepén – számolt be az M1 Híradó.