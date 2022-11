Amerikai félidős választások: Még órákig várják a szavazókat, a tét, hogy marad-e az elnököt is adó demokrata párt többsége

Félidős választásokat tartanak ma az Egyesült Államokban, ahol – időzónáktól függően – még nagyjából 6-7 órán át várják a szavazókat. A tét: hogy marad-e az elnököt is adó Demokrata Párt többsége. Az előrejelzések szerint a képviselőházban valószínűleg a republikánusok kerülnek többségbe, a szenátusban azonban szorosabb eredmény várható. Joe Biden demokrata elnök és elődje, a republikánus Donald Trump is leadta már a szavazatát – számolt be az M1 Híradó.