Védelmi miniszter: Ukrajna újabb nyugati légvédelmi rendszereket kapott

„Ezek a fegyverek jelentősen megerősítik az ukrán hadsereget, és biztonságosabbá teszik egünket. Továbbra is lőni fogjuk a minket támadó ellenséges célpontokat” – fogalmazott bejegyzésében a tárcavezető. Reznyikov köszönetet mondott a fegyverekért Norvégiának, Spanyolországnak és az Egyesült Államoknak.

Korábbi híradások szerint az Egyesült Államok összesen nyolc NASAMS légvédelmi rendszert ígért Ukrajnának, amelyekből kettőt hamarosan Ukrajnában hadrendbe is állítanak – írta emlékeztetőül az Ukrajinszka Pravda hírportál. Néhány napja vált ismertté, hogy Spanyolország új katonai segélycsomagot nyújt Ukrajnának, amely tartalmaz egy Aspide légelhárító rakétarendszerhez tartozó akkumulátort, Hawk légvédelmi rendszereket, páncéltörő rakétarendszereket, egyéb fegyvereket és lövedékeket.

NASAMS and Aspide air defence systems arrived in Ukraine!

These weapons will significantly strengthen #UAarmy and will make our skies safer.

We will continue to shoot down the enemy targets attacking us.

Thank you to our partners: Norway, Spain and the US. pic.twitter.com/ozP4eXhgOg

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 7, 2022