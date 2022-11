Az energiaválság a karácsonyi vásárokat sem kíméli

Az ünnepek közeledtével ezen a hétvégén nyitják meg kapuikat a karácsonyi vásárok Németország-szerte, melyek forralt borral és adventi hangulattal várják a látogatókat. Idén azonban az energiaválság miatt az elmúlt évekhez képest rendhagyóan, sok helyen lényegesen szerényebb ünnepi kivilágításra lehet számítani, ugyanis a városi önkormányzatok spórolni szeretnének.

Forralt bor, sült kolbász, pirított mandula és karácsonyi hangulat. Erre számíthat az, aki egy karácsonyi vásárra látogat Németországban. Az első ünnepi vásárok – jóval advent első vasárnapja előtt – már megnyitják kapuikat, ugyanis az árusok így próbálják kompenzálni a koronavírus-járvány miatti kétéves bevételkiesést – számolt be a Tegasschau híroldala.

Az energiaválság azonban a karácsonyi vásárokra is rányomja a bélyegét, hiszen az ünnepi díszkivilágítás, a körhinta vagy éppen egy műjégpálya üzemeltetése nem járul hozzá az energiatakarékossági célkitűzéshez.

A német környezetvédelmi hivatal a díszkivilágítás mellőzését kérte

A hivatal a karácsonyi fények teljes megszüntetését kérte, vagy azt, hogy minden város a központi karácsonyfájára korlátozza azt. A javaslat vegyes reakciókat váltott ki. Ennek ellenére egyes városok és közösségek már előre teljesen lemondták a karácsonyi vásárokat. Erre példa az Eifel-hegységben található Daun városa, ahol a várnegyed idén nem kap ünnepi kivilágítást.

„A lakosság energiatakarékosságra való felszólítása nem egyeztethető össze azzal, hogy közben pedig egy többnapos rendezvényt engedélyezünk magas energiafelhasználással. Az adventi hétvégéken azonban marad az ünnepi kivilágítás a városban” – nyilatkozta Rüdiger Herres, a rendezvények szervezője.

Más települések, mint például Bamberg, Regensburg vagy München városa, engedélyezik a karácsonyi vásárokat, azonban az ünnepi fényekhez LED-es fényfűzéreket használnának, továbbá rövidebb világítási időt vezetnének be, hogy ezáltal is energiát takarítsanak meg.

Ludwigshafenben november 9-én kezdődik az ünnepi vásár. „Mi már évek óta takarékoskodunk az energiával ott, ahol tudunk” – mondta Thomas Herzberger, a vásár üzemeltetője, aki a dodzsempálya megvilágítására már LED-es izzókat alkalmaz.

A városközpontok is spórolnak

A Tagesschau rámutatott, idén nem lesz díszkivilágítás a sétálóutcákban sem. Példának okáért Bréma városa kétféle, téli és karácsonyi kivilágítást alkalmaz. A tavalyi évben a téli megvilágítást már október végén bekapcsolták, mely egészen február végéig működött.

Jens Risted a városi rendezvényekért felelős City Initiative cég igazgatója azonban kiemelte, „a téli világítás használata idén november 20-tól csupán december 31-ig engedélyezett, napi hat órára, mivel így lehet csak egyensúlyt tartani az ünnepek és az energiatakarékosság között”.

Az energiaválság miatt Düsseldorf díszkivilágítása is az eddigi napi 15 óra helyett mindössze 5 órát üzemel, mindemellett a város önkormányzata azt is utasításba adta, hogy a lakosok is csökkentsék a díszként használt neonhópihék és világító jégcsapok számát, továbbá rövidítsék le használatuk üzemidejét.

Áramzabáló jégpályák helyett görkorcsolyapálya, fényfűzér helyett gyertya

A díszkivilágítás mellett a városi attrakciók része a műjégpálya is, amelynek az üzemeltetése sok energiát igényel, ezért Bielefeld és Worms városában például idén nem lesz jégpálya.

Wiesbaden városa egy speciális műanyag pályát alakított ki, míg Bad Neuenahr – ahol az árvízkatasztrófa után másfél évvel újra lesz karácsonyi vásár –, görkorcsolyapályával várja a vendégeket.

Neuwind am Rhein települése is alkalmazkodik az energiaválsághoz, mivel szintén kevesebb fényfűzért használna, melyet más alternatívával váltana ki. A város marketingosztályának vezetője, Petra Neuendorf a Tagesschaunak hangsúlyozta, inkább a természetes gyertyafényt preferálja. Petra Neuendorg szerint senkit sem hagynak sötétben. Az eredeti terv szerint befőttesüvegekben szerettek volna gyertyákat égetni, azonban tűzvédelmi okokból inkább zárt lámpásokat vásároltak.

Szintén az ünnpei díszvilágítással szeretne takarékoskodni Herbert Meyer is, aki számos üzletet üzemeltet, többek között egy gyermekkörhintát és egy palacsintasütőt is. Az árus úgy tervezi, hogy az elektromos fényfűzér helyett negyven lámpást helyez ki az asztalokra, ami elmondása szerint nem jelent nagy megtakarítást számára, ennek ellenére egyetért a gyertyát fényfűzérek helyett ötletével.

A kiemelt kép illusztráció.