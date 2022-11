Arcon szúrták, miközben a metró peronján várakozott

Egy 44 éves férfit arcon szúrtak vasárnap reggel, miközben a metró peronján várakozott Bronxban. A támadás a bronxi Morrison Avenue-Soundview állomáson történt nem sokkal reggel 7 óra után.

A férfi 24 éves támadóját a helyszínen letartóztatták, a New York-i rendőrség testisértéssel és zaklatással vádolja. Az áldozat állapota stabil, a támadás után egy közeli kórházba szállították.

New York City man stabbed in the face while waiting on Bronx subway platform https://t.co/slHtl3pah2

— Fox News (@FoxNews) November 7, 2022