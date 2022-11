Válságtanácskozás, tüntetések, kétségbeesett emberek – Németország forrong az elszálló energiaárak miatt

„Mindenkinek meg kell tanulnia szerényebben élni” – sötét jövőt jósol a német államfő

Egyre keményebb évek állnak Németország előtt, mindenkinek meg kell tanulnia szerényebben élni – fogalmazott Frank-Walter Steinmeier német államfő pénteken, aki szerint az orosz-ukrán háború miatt az újraegyesítés óta a legsúlyosabb válság vár a németekre. Kiemelte továbbá azt is, hogy sokan már most is a saját bőrükön érzik a világ változását.