Újra akcióztak a klímaaktivisták: ezúttal repülőgépek felszállását akadályozták

Szinte nem telik el nap a nélkül, hogy klímaaktivisták ne hajtanának végre valamilyen akciót: a minap például Berlinben ragasztották magukat az aszfalthoz. Emiatt egy nő súlyos állapotba került, mert egy mentőautó nem tudta megközelíteni egy baleset helyszínét.

Ezúttal Amszterdamban ültek a reptér betonjára klímaaktivisták, akadályozva ezzel, hogy kisebb magánrepülőgépek felszálljanak.

A klímaaktivisták egyik szóvivője szerint elsődleges céljuk az, hogy az erősen környezetszennyező kisrepülőgépek ne tudjanak felszállni – írja a De Telegraaf online kiadása.

A szélsőséges tiltakozó akcióiról ismert Extinction Rebellion a Twitteren azt írta, hogy az akcióhoz a Greenpeace és más zöld szervezetek tagjai is csatlakoztak. A De Telegraaf szerint

Climate activists protest against environmental pollution from aviation at Amsterdam’s Schiphol Airport in the Netherlands on Saturday, November 5. 📸: Piroschka van de Wouw/Reutershttps://t.co/zcta6yYg5U pic.twitter.com/32yvQP8kOQ

— Rappler (@rapplerdotcom) November 5, 2022