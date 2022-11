Lezuhant egy helikopter, a halottak között van egy négytagú család is

A helikopter a pugliai Castelpagano di Apricenánál tűnt el a radarképernyőkről, a légierő és a hadsereg megkezdte a kutatást.

Puglia régió alelnöke, Raffaele Piemontese később közölte, hogy megtalálták a helikoptert, és a fedélzeten tartózkodó hét személy életét vesztette.

A halottak között van egy négytagú szlovén család, az egyikük egy tizenhárom éves lány. A másik három áldozat egy helyi orvos és a helikopter két pilótája – írta a Corriere della Sera című olasz napilap.

Lo schianto dell’elicottero nel foggiano. Tra le sette vittime una famiglia di turisti sloveni e un medico del 118 di ritorno dalle Tremiti dopo il turno in ambulatorio. Forse la nebbia all’origine del disastro. L’Agenzia per la sicurezza in volo ha aperto un’inchiesta. pic.twitter.com/Qe5zg2lBpe

