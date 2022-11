Goya-festményekhez ragasztották a kezüket klímaaktivisták a Pradóban

Egy férfi és egy nő a Felöltözött Maja és a Meztelen Maja keretéhez ragasztotta a kezét, és a két műalkotás közötti falrészre felírta: +1,5 Celsius-fok.

A Futuro Vegetal spanyolországi szervezet közölte, hogy a tagjai hajtották végre a tiltakozó akciót a műkincseket Európa-szerte célba vevő éghajlatvédelmi tiltakozó hullám részeként.

„A múlt héten az ENSZ beismerte, hogy nem lehet tartani a (párizsi klímaegyezményben célul kitűzött) 1,5 Celsius-fokos korlátot. Most kell cselekednünk” – írta a szervezet a Twitteren.

A Prado közölte, hogy a XVIII. és a XIX. század fordulóján készült két festmény nem sérült meg, a falfirkát pedig gyorsan lefestették.

A rendőrség közölte, hogy két embert őrizetbe vettek.

A spanyol kormány bírálta a két aktivista akcióját. „Ez a vandál tett egy általános elutasítás terméke. (…) Nincs olyan ok, amely indokolná, hogy mindnyájunk örökségére támadjanak” – írta a Twitteren Miquel Iceta kulturális miniszter.

