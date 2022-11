Európa ismét lábon lőheti magát: az atomenergiára is szankciót vetne ki Brüsszel

Európa ismét lábon lőheti magát az újabb szankciós csomaggal – erről a Világgazdaság írt. Kiszivárgott hírek szerint ugyanis egyre több jel utal arra, hogy az Európai Unió már egy kilencedik intézkedéscsomagot készít elő. Úgy tudni, hogy például a nukleáris energia területén is megtiltanák az együttműködést Oroszországgal. A magyar kormány többször is világossá tette, hogy Magyarország energiaellátása vörös vonal, ezért nem fogad el olyan intézkedéseket, amelyek kárt okoznak a magyar embereknek – számolt be az M1 Híradó.