A nemzeti parkokból lopják a fát a svédek, hogy fűteni tudjanak otthon

A tűzifa hiánya és a megnövekedett rezsiköltségek miatt egyre több a fatolvaj. A svédek például a nemzeti parkokból lopják a fát – hangzott el az M1 Hírek Plusz adásában.

A beszámolók szerint az utóbbi időben a látogatók számára a tűzrakáshoz kikészített fák mellet már a kidőlt fákat is ellopják. Ezért országszerte több nemzeti parkban is kénytelenek voltak beszüntetni a természetvédelmi hatóságok az ingyenes tűzifa biztosítását a tűzrakóhelyeken. Egyre kevesebb helyen lehet ugyanis fához jutni, mert az emberek pánikszerű felvásárlásba kezdtek a közelmúltban – számolt be az M1.

A fa ára az üzletekben azután kezdett el meredeken emelkedni, hogy az országban az atomerőművek leszerelése és az ukrajnai háború miatt rohamosan elkezdett emelkedni a villamosenergia ára. Svédországban nagyon sokan rettegnek attól, hogy télen áramkimaradások lesznek.

A kereskedők egyébként a legtöbb helyen már korlátozásokat vezettek be, van ahol például a tűzifából egyszerre csak 12 zsákot vásárolhatnak az emberek 119 svéd koronáért, hogy ne halmozzák fel a készleteket és minél több embernek jusson az áruból.