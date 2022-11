Újabb szankciós csomagot készíthet elő Brüsszel. Egyre több jel utal arra, hogy az Európai Unió nem áll meg nyolc csomagnál, és egy kilencediket is megpróbál elfogadtatni a tagállamokkal. Sajtóinformációk szerint Brüsszel például megtiltaná az orosz nukleáris energia és a fűtőanyagok területén is az együttműködést Moszkvával, de egyéb, korábban már a tagállamok által elutasított korlátozások tervét is újra napirendre venné – hangzott el az M1 Híradóban.