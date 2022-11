Putyin: Több mint 300 ezer embert mozgósítottak az orosz hadseregbe

Az orosz elnök szeptember 21-én rendelt el részleges mozgósítást, amelynek célja 300 ezer ember fegyverbe állítása volt. Putyin pénteken azt mondta, hogy a többlet az önkéntesek bevonulásának köszönhető, akiknek „száma nem csökken”, a harci övezetbe vezényelt létszámon felüli állomány pedig kiképzésben vesz részt.

A Kommerszant című lap hírportálja megjegyezte, hogy Szergej Sojgu védelmi miniszter október 28-án, a részleges mozgósítás lezárásáról beszámolva arról tett jelentést Putyinnak, hogy a harci övezetbe 82 ezer mozgósított katonát vezényeltek.

A pénteken közzétett jogszabály szerint a mobilizáció nem terjedhet ki azokra, akiket pedofília, terrorcselekmény, túszejtés, illegális fegyveres csoport szervezése, légi, vízi vagy vasúti közlekedési eszközök eltérítése miatt marasztaltak el.

Putin said that 318 thousand people have been mobilized in Russia, of which 49 thousand are already performing combat missions

The flow of volunteers to the RF Armed Forces does not stop, so the number of those mobilized has already exceeded 300,000, the president explained. pic.twitter.com/5AAQxY4feT

