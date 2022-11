Pánikot keltő földrengés volt Törökországban

A török katasztrófavédelem (AFAD) szerint a 4,9-es erősségű rengés középpontja Izmir Buca kerületében volt, és – hely idő szerint – hajnali 3 óra 29 perckor történt.

Legalább két ember megsérült azt követően, hogy otthonát elhagyva félelmében a magasból leugrott – közölte Szulejmán Soylu belügyminiszter a Twitter közösségi oldalon.

Izmir polgármestere, Tunc Soyer azt mondta, hogy a kidőlt minareten kívül nem érkezett jelentés nagyobb károkról.

Turkey- 4.9 magnitude #earthquake centered in #İzmir Buca created great panic in the city. Due to the earthquake, the minaret of the Selahattinoğlu Mosque in the Kubilay District of Konak district was destroyed. #Deprem #depremizmir #DepremAnı #Turkey pic.twitter.com/lfiJr9kJfr

An earthquake centered in Buca, which is stated to be 4.9 in magnitude, occurred at around 03:30 at night. The minaret of the Selahattin Oğlu Mosque, located in Konak district of İzmir, was destroyed in the earthquake.

Photos by Murat Kocabas #deprem #izmir pic.twitter.com/nujqMF4eCl

— Murat Kocabaş (@murat_kocabass) November 4, 2022