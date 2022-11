Elszántak és egyre feszültebbek a migránsok a határ szerbiai oldalán

Elszántan és továbbra is tömegesen érkeznek az illegális bevándorlók a déli határ szerb oldalára. Eltökélt céljuk, hogy illegális úton lépjenek be az Európai Unió területére. Sikertelen próbálkozásaik miatt egyre feszültebbek. Idén már több mint 234 ezren próbáltak meg illegálisan Magyarországra jutni a déli határon. Ez majdnem kétszer annyi, mint tavaly egész évben – számolt be az M1 Híradó.