Egyre elégedetlenebbek a spanyolok: ismét ezrek vonultak utcára Madridban

Ismét ezrek vonultak utcára a spanyol fővárosban, hogy az infláció miatt béremelést követeljenek. A dél-európai országban nemcsak a pénzromlás, hanem a háború és a szankciók miatt megnőtt energiaárak is problémát okoznak. Egyre nagyobb az elégedetlenség, voltak akik egy komolyabb konfliktust helyeztek kilátásba, ha nem változik a helyzet – számolt be róla az M1 Híradó.

Ezrek tüntettek az infláció ellen Madridban, béremelést is követelnek

Spanyolok ezrei vonultak utcára csütörtökön Madridban, hogy így tiltakozzanak az infláció miatt egekbe szökő megélhetési költségek ellen. A tömeg magasabb fizetéseket követelt.

„Amikor a fogyasztói árak 10 százalékkal megugranak, a fizetések pedig mindössze 1 százalékkal emelkednek, akkor a dolgozók gyorsan elveszítik vásárlóerejüket. Napról napra szegényebbek leszünk, és a legrosszabb az, hogy egy kisebbség a mi rovásunkra gazdagodik” – mondta az egyik tüntető.

Spanyolországban októberben 7,3 százalékos volt a pénzromlás, amely továbbra is jóval a normál szint felett van. Szakértők szerint a megugrott infláció és a gazdasági lassulás elsősorban az orosz-ukrán háborúnak és az uniós szankcióknak köszönhető.

„November 3-át írunk, és a megállapodás szerinti 3,5 százalékos fizetésemelést csak most, az év tizenegyedik hónapjában fizetik ki. Ez szégyen”

– mondta egy másik tüntető.

Kapcsolódó tartalom

A szakszervezetek idén 4–4,5 százalékos, a következő két évben pedig 2,5–3 százalékos béremelést szeretnének kiharcolni. Az egyik legnagyobb spanyol szakszervezet főtitkára szerint a munkáltatókkal szemben támasztott követelések ésszerűek. A munkaadók képviselője azonban kizártnak tartja, hogy megállapodjanak az inflációt követő béremelésről.

Spanyolországban nemcsak az infláció, hanem a megemelkedett energiaárak is problémát okoznak. A kormány már nyáron jelentős takarékossági intézkedéseket vezetett be. Augusztusban döntöttek arról, hogy a középületeket nyáron nem lehet 27 fok alá hűteni, télen pedig 19 foknál melegebbre fűteni, és spórolnak a díszkivilágításokon is.

A kormány akkor arra kérte az embereket, hogy ezeket az intézkedéseket ne büntetésként éljék meg, hanem tekintsenek rájuk ösztönzésként az előrelátó energiagazdálkodásra.

Néhány hete 3 milliárd euró értékű energiatámogatási csomagot jelentett be a spanyol miniszterelnök. Pedro Sánchez akkor közölte: az intézkedés a háztartások 40 százalékát érinti.