Tartós áramszünetek jöhetnek – vészhelyzeti forgatókönyvek a brit kormány asztalán

Yarrow Plan néven készített titkos vészhelyzeti forgatókönyvet a brit kormány, amennyiben a téli időszakban tartós, akár egy hétig tartó áramszünet következne be az országban. Habár a dokumentum nem nyilvános, a The Guardian belső forrásai szerint már országos szinten tesztelik a forgatókönyvet a kormányhivatalokban és az önkormányzatoknál. Annak ellenére, hogy a kormány belső forrásai elismerték, hogy az energiavészhelyzeti tervet az ukrajnai háború miatt kialakult energiaválság indokolja, azért sem kívánja publikussá tenni a tervet, hogy azt a nyilvánosság ne kapcsolja össze Ukrajnával, az energiaválsággal és a megélhetési költségek emelkedésével.

A brit híroldal hozzájutott a kormány egyelőre nem publikus tervéhez, amelyek arra figyelmeztetnek, hogy a legrosszabb forgatókönyv szerint minden ágazat, beleértve a közlekedést, az élelmiszer- és vízellátást, a kommunikációt és az energiát, akár egy hétig is „súlyos zavart” szenvedhet.

A dokumentumokban foglaltak alapján a víz, élelem és menedék biztosítása terén elsőbbséget élveznek a fiatalok és az idősek, valamint azok a személyek, akik gondozási feladatokat látnak el. A Guardian szerint eközben a meteorológiai előrejelzések arra figyelmeztetnek, hogy Nagy-Britannia egy kifejezetten hideg tél elé néz.

A kormányközi tervezetet már 2021-ben elkészítették, Oroszország ukrajnai inváziója előtt, melynek az volt a célja, hogy javítsák az ország ellenállóképességét egy esetleges, a nemzeti energiahálózatot (National Grid) érintő jelentős műszaki meghibásodás esetére. A Guardian szerint azonban ez a terv nem kapcsolódik a National Grid által az idei télre közzétett energiaügyi jelentéshez, ami tervezett és ütemezett áramkimaradásokkal számol arra az esetre, ha az országban energiahiány lép fel.

Kiszivárogtatott kormányzati terv

A vészhelyzeti forgatókönyv létezéséről azt követően jelentek meg információk a sajtóban, hogy Tom Tugendhat biztonsági miniszter hétfőn arról figyelmeztetett:

Nagy-Britannia „sebezhetőbbé” vált az energiaellátás terén az elmúlt években, mivel az e téren ártani szándékozó államok „kiegyenlítették a terepet” azzal, hogy időt és pénzt fektettek új technológiákba.

A legrosszabbra is felkészülnek

Ahogyan a The Guardian írja, a kormány által kidolgozott vészhelyzeti terv magában foglalja az árvízkárokat vagy éppen a villámcsapás okozta kimaradásokat, de olyan lehetőséggel is számol, mint egy ellenséges ország által elkövetett támadás a tenger alatt futó tápkábelek ellen.

A tervben felvázolt legrosszabb forgatókönyv szerint egy országos és tartós áramkimaradás esetén csak az analóg FM rádiók működnének, és csak a BBC Radio 2-es és 4-es adásait lehetne befogni. A helyi rádióállomások működése bizonytalan, mivel azok tartalékgenerátorai sok esetben csak néhány órányi működéshez elegendő áramot tudnak biztosítani. Ahogy azt a The Guardian a múlt hónapban felfedte, már a brit közszolgálati BBC is titkos forgatókönyveket készített, hogy hogyan látják majd el a lakosság tájékoztatását, amennyiben télen tartós áramszünet vagy a gázellátás megszűnése következne be.

Ellentmondásos kormányzati magyarázatok

„A kormány nem akar semmilyen nyilvánosságot a Yarrow körül, mert nem akarják, hogy azt Ukrajnához, az energiaellátáshoz és a megélhetési költségekhez kapcsolják.”

Ugyanakkor a kormányzati forrás azt is megjegyezte, hogy előre kell gondolkodni arról, hogy egy ilyen esetben hogyan tudnak segíteni az embereknek. Azt is kiemelte, hogy „az a tény, hogy már erről beszélnek, azt mutatja, hogy nagyon komoly aggódnak, hogy megtörténhet.”

A Guardian kiemelte a kormány egyes bennfentesei is elismerték, hogy a tervezési gyakorlatok a háború következtében kialakult energiaválság miatt váltak sürgőssé, amelyet már a háztartások is éreznek az energiaszámláikon. Ezzel szemben viszont a kabinetiroda forrásai már azt állították a lapnak, hogy a vészhelyzeti tervnek nincs köze az ukrajnai eseményekhez.

Hogyan működne a Yarrow Program?

A Guardian információja szerint a kormány vészhelyzeti terve arra az esetre készít fel, ha a tél folyamán hirtelen megszűnne az áramellátás minden olyan helyen, ahol nincs tartalékgenerátor. Amennyiben egy hétig tartó áramszünet lenne az országban, a villamosenergia-igény 60 százalékát az áramszünet 2. és 7. napja között elégítenék ki, amikor a háztartások és vállalkozások szakaszos hozzáférést kapnának az energiához.

A Guardian arra is rámutatott, hogy a Yarrow terv értelmében az Ofgem energiaszabályozó hatóság és a National Grid között létrejött megállapodás előírja, hogy egy hét elteltével a villamosenergia-igény 100 száz százalékát helyre kell állítani. A brit kormány elvárja, hogy ez a cél még a legrosszabb forgatókönyv esetén is teljesüljön.

„Minden szektorban súlyos zavarok lesznek, beleértve a kommunikációt, a közlekedési hálózatokat, az energiaellátást, az élelmiszer- és vízellátást” – áll az egyik dokumentumban.

A Yarrow Program tervei a National Grid által a múlt hónapban felvázoltnál súlyosabb helyzetre készítenek fel. A National Grid vészhelyzeti terv ugyanis még arra figyelmeztetett, hogy a britek háromórás áramszünetekkel szembesülhetnek legrosszabb esetben, ha a hőmérséklet meredeken csökken a téli időszakban, és Oroszország leállítja az Európába irányuló gázszállítást. A szervezet által korábban közzétett villamosenergia-ellátási vészhelyzeti kódex tervezett áramkimaradásokkal számolt. Ennek értelmében a háztartásokat és a vállalkozásokat 24 órával a tervezett kimaradás előtt értesítik, az áramlekapcsolási tervet pedig akár egy hétre előre is közzétehetik rotációs jelleggel.

A „rotációs lekapcsolási terv” célja, hogy egyenletesen csökkentse az áramellátást az egész országban. Az áramkimaradások kezdetben naponta egyszer, három órán keresztül történjenek, de ezt követően akár egy órát is igénybe vehet, amíg újracsatlakoznak az érintett fogyasztók. A National Grid terve alapján a leállások gyakorisága az energiaellátási hiányok súlyosságától függ.

Indokoltak lehetnek a tervezett kimaradások

Ennek kapcsán Jan Rosenow, a Regulatory Assistance Project – egy energetikai agytröszt európai igazgatója – a következőket mondta:

„Olyan sok dolog jön össze egyszerre: a gázhiány, a magas árak, és a francia atomerőművek villamosenergia-termelésével kapcsolatos problémák. Ez okozza az aggodalmat a kormányban. Megfontolandó [kimaradásokat tervezni]. Kár, hogy válságra van szükség, hogy beszéljünk róla.”

A brit kormány szóvivője pedig úgy fogalmazott: „Felelős kormányként helyes, hogy minden lehetséges forgatókönyvet megtervezünk, és együttműködünk az iparággal, hogy szilárd vészhelyzeti terveket készítsünk és gyakoroljunk. Ez a munka folyamatosan zajlik, és nemzeti ellenálló képességünk tervezésének fontos részét képezi. A helyi és országos gyakorlatok a folyamatban lévő munka részét képezik, és biztosítják, hogy hatékonyan tudjunk reagálni a forgatókönyvek széles skálája közül bármelyikre, függetlenül attól, hogy mennyire valószínűtlenek.”

