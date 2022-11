Életfogytiglani börtönre ítélték a parklandi iskolai lövöldözőt

Az ítélet értelmében a feltételes szabadlábra bocsátás lehetőségét kizárták.

Az esküdtszék ugyan októberben 9-3 arányban a halálbüntetés kiszabására szavazott, de a floridai törvények értelmében ilyen büntetés csak egyhangúlag szabható ki. Az ügyben illetékes bíróság így az életfogytiglani szabadságvesztés kiszabása mellett döntött.

Parkland school shooter Nikolas Cruz formally received a sentence of life without parole after families of his 17 slain victims spent two days confronting him directly, letting out their anger and grief. https://t.co/ayzd7l8aR5 pic.twitter.com/gbjA9L8Jgx

— The Associated Press (@AP) November 2, 2022