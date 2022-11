Egyre feszültebb a helyzet a Koreai-félszigeten – Szöul levegő-föld rakétákkal hajtott végre kísérleteket

Egyre feszültebb a helyzet a Koreai-félszigeten, miután Észak-Korea tegnap tovább folytatta rakétakísérleteit. Ezúttal három rakétát lőttek fel, köztük egy interkontinentális ballisztikusat is, amely miatt a japán kormány több prefektúrában riasztást léptetett életbe. Szerdán több mint húsz rakétakísérletet hajtott végre Észak-Korea, amelyek miatt az egyik dél-koreai szigeten az embereknek az óvóhelyekre kellett vonulniuk. Szöul válaszul három rakétát lőtt ki a két ország tengeri határának közelébe – számolt be az M1 Híradó.

Több japán városban is megszólaltak a hangosbemondók röviddel a csütörtöki rakétakilövések után. Azt az utasítást adták az ott élőknek, hogy azonnal menjenek az óvóhelyekre, lehetőleg a legközelebbi metróaluljáróba. Az úgynevezett korai figyelmeztető rendszer aktiválásakor a telefonjára is kapott vészjelzést mindenki, a rádió, illetve a televízió is folyamatosan figyelmeztetett.

„Ez az egész nagyon félelmetes” – mondta egy japán férfi.

Japán északi prefektúráiban: Mijagiban, Jamagatában és Niigatában lépett életbe riasztás, miután a tokiói kormány attól tartott, hogy az észak-koreai rakéták elhaladhatnak az ország területe fölött. Ideiglenesen felfüggesztették a gyorsvonatok közlekedését is a térségben.

„Ezeket a riadókat nem szabad félválról venni” – vélekedett egy asszony.

A japán kormány elítélte az észak-koreai rakétakísérletet.

„Szorosan együttműködünk a nemzetközi közösséggel, az Egyesült Államokkal és Dél-Koreával, hogy a megfelelő választ adjuk. Az ország teljes készültségben van, megvédjük a japán emberek életét” – fogalmazott a tokiói kormány képviselője.

Észak-Korea szerdán kezdett bele az újabb rakétakísérletekbe. Több mint 20 rakétát lőttek fel, ezek egyike egy lakott dél-koreai sziget irányába haladt.

Ullung-szigeten megszólaltak a szirénák, az ott élőknek azonnal az óvóhelyekre kellett menniük és ott is maradtak, amíg ki nem derült, hogy a rakéta a két ország közötti tengeri határ közelében landolt.

A dél-koreai katonai vezetés határozott választ ígért.

„Ezt nem tűrjük el, hadseregünk határozottan reagál majd” – mondta a dél-koreai vezérkari főnökök egyesített bizottságának műveleti főigazgatója.

A válasz nem váratott sokáig magára. Szöul levegő-föld rakétákkal hajtott végre kísérleteket, hogy megmutassa, határozottan szembeszáll az észak-koreai provokációkkal. A dél-koreai hadsereg vadászgépei pedig három precíziós irányítású rakétát lőttek ki a két korea keleti tengeri határához közeli helyszínekre.

A Koreai-félszigeten az utóbbi hónapokban azért szabadultak el az indulatok, mert Észak-Korea nukleáris töltett hordozására képes rakétákkal kísérletezett, és olyan törvényt fogadott el, amely felhatalmazza nukleáris fegyvereinek megelőző bevetésére számos helyzetben. Észak-Korea azzal érvelt, hogy a közelmúltban végrehajtott fegyvertesztjei válaszok Washington és Szöul közös hadgyakorlataira, amelyeket az ország megszállása próbájának tekint. Az Egyesült Államok és Dél-Korea hétfőn indított újabb nagyszabású közös hadgyakorlatot. Ennek keretében 240 harci repülőgép 1600 gyakorló bevetést hajt végre.

Kiemelt kép: MTI/EPA/YNA/Yonhap