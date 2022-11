A kamerán keresztül nézte végig a tragédiát - elképzelhetetlen, ami a turistával történt

A brazil férfi az Andorra-völgyben lévő Jimbo barlangot fedezte fel, amikor a jégdarab körülbelül 15 méter magasból lezuhant rá – olvasható a Dialy Mail cikkében.

A férfi egy csoporttal túrázott, de ő és egyes társai nem vették figyelembe a figyelmeztető jelzéseket a gleccserrel fedett barlang bejáratánál.

This is the dramatic moment a tourist is killed after being hit by a huge block of ice as he nears the mouth of a frozen cave in Argentina

The Brazilian man was killed instantly when the missile reigned down on him from height in a tragedy#moment #tourist #block #ice #mouth pic.twitter.com/JLZWYf7OKg

