Több száz méteren keresztül vonszolta a busz a kerék alá esett utast

Meghalt egy ötven év körüli férfi, miután egy emeletes busz alá esett Norwichban hétfő délután. A buszsofőr nem vette észre a gázolást, és több mint háromszáz méteren keresztül vonszolta magával a holttestet, mielőtt megállt volna – írja a DailyMail.

Pedestrian in his 50s died after falling under a bus and being dragged more than 400 yards https://t.co/4wNefzfafV

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) November 1, 2022