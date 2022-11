Macron megduplázza az Ukrajnának nyújtott katonai támogatást

Emmanuel Macron és ukrán kollégája, Volodimir Zelenszkij kedd esti telefonos egyeztetése során megvitatták többek közt a Fekete-tengeri ukrán gabonaexport felfüggesztését, valamint nukleáris biztonság kérdését a zaporizzsjai atomerőmű körül – számolt be az Euractiv.com hírportál.

Macron kedden a francia katonai segélyek megduplázását jelentette be. „Még a tél beállta előtt cselekednünk kell” – jelentette ki a francia elnök a Zelenszkijjel folytatott telefonbeszélgetés során.

A katonai támogatásra utalva Macron kifejtette:

Ukraine’s water supply and electricity infrastructure have suffered significant damage in the Russian attacks. Action is needed before winter. We shall swiftly mobilise both the international community and the private sector.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 1, 2022