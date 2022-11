Feszült a helyzet Szerbia és Koszovó között – készültségben a szerb hadsereg

Ismét feszült a helyzet Szerbia és Koszovó között. Tegnap ugyanis életbe lépett a szabály, hogy a Koszovóban élő szerbek nem használhatják tovább a Szerbiában kiadott rendszámtábláikat, hanem koszovóira kell azokat cserélni. Aleksandar Vucic államfő azóta kiadta a parancsot, hogy helyezzék készenlétbe a szerb hadsereget, valamint növelték a harckészültséget, hogy a katonaság minden esetleges feladatra azonnal válaszolni tudjon. A koszovói elnök viszont leszögezte: az intézkedést nem halogatják tovább, és azokat a szerbeket, akik nem tartják be a szabályt, először figyelmeztetik, aztán megbüntetik, később viszont akár le is foglalhatják a járműveiket – számolt be az M1 Híradó.