Lottóláz! Mesébe illő főnyeremény a tét

Ismét lottólázban ég Amerika. Átszámítva 400 milliárd forintnál is többet ér a főnyeremény. Hat számot kell eltalálni. A telitalálat esélye azonban igen csekély, mindössze egy a 292 millióhoz – hangzott el az M1 Híradóban.

Sorban állnak az emberek az egyik kaliforniai lottózónál. Mindenki ugyanazért jött: megnyerni minden idők második legnagyobb nyereményét, a több mint egymilliárd dollárt.

„Ha megnyerném, biztosan nem dolgoznék tovább. Először is befejezném a házamat, és valószínűleg vennék még egy lakást. Vennék egy-két szép autót aztán jöhet a vakáció családostól, barátokkal együtt” – mondja az egyik szerencsevadász

Az augusztus eleje óta halmozódó nyeremény mágnesként vonzza az embereket a lottózókba. Egy szelvény átszámítva 800 forintba kerül.

„Vannak akik akár 40-60 kilométert is képesek vezetni, csakhogy játékba küldjék a szerencseszámaikat” – mondja ez a texasi eladó, aki elárulta azt is, hogy náluk többen is nyertek már milliókat.

A Powerball nevű játékban hat számot kell eltalálni. A telitalálat esélye azonban igen csekély mindössze: egy a kétszázkilencvenkét millióhoz.