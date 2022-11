Leáll a gabonaszállítás, korlátozzák a hajóforgalmat a Fekete-tengeren

Oroszország felfüggesztett gabonaszállítási megállapodása miatt veszélybe kerülhet a világ élelmiszer-ellátása

Oroszország szombaton jelentette be visszalépését az ENSZ és Törökország közvetítésével létrejött gabonaszállítási megállapodástól. Az orosz döntés feltehetően hatással lesz az importfüggő országokba irányuló szállítmányokra, ami ezáltal elmélyítheti a globális élelmiszerválságot, továbbá áremelkedést is előidézhet – számolt be a Reuters hírügynökség.