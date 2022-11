Élelmiszerár-válsághoz is vezethet az ukrán gabonahelyzet

Ismét drasztikusan emelkedhetnek az élelmiszerárak – erre figyelmeztet az ENSZ. Oroszország ugyanis előbb bejelentette, hogy felfüggeszti az ukrajnai gabonakivitelről megkötött megállapodás végrehajtását, hétfő este pedig azt közölte a moszkvai kormány, hogy a hajóforgalmat is leállítják. Az ok, hogy az oroszok szerint az ukrán erők szombat hajnalban sikertelen dróntámadást hajtottak végre az orosz flotta ellen a szevasztopoli kikötőben. Ezt az ukránok cáfolják. Közben Volodomir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette: országa továbbra is végrehajtja a gabonaegyezményt, az ENSZ-szel és Törökországgal kötött megállapodások keretében – számolt be az M1 Híradó.

Már legalább 100 ukrán gabonával és mezőgazdasági termékekkel megrakott teherhajó vesztegel a Fekete-tengeren a Boszporuszi szorosnál. És, csaknem ugyanennyi ragadt az ukrán kikötőkben, miután Oroszország szombaton bejelentette, hogy a maga részéről határozatlan időre felfüggeszti az ukrajnai gabonakivitelről még július végén Isztanbulban megkötött megállapodás végrehajtását. Moszkva ezt azzal indokolta, hogy szerinte az ukrán erők szombat hajnalban dróntámadást hajtottak végre az orosz flotta ellen a szevasztopoli kikötőben. Kijevben határozottan cáfolták az állítólagos dróntámadás hírét, amelyet szerintük Moszkva csak ürügyként használt az egyezmény felmondására. Oroszország egyébként már hetekkel ezelőtt felrótta Kijevnek, hogy az isztambuli megállapodás szellemiségétől eltérően az ukrán gabona nem az éhező afrikai, illetve ázsiai országokba megy, hanem az isztambuli kikötőtőbe. Vagyis a várakozásoktól eltérően az ukrán élelmiszer döntő részben Törökországba és Európába került. Kapcsolódó tartalom Moszkva felfüggeszti a forgalmat a fekete-tengeri gabonafolyosón A moszkvai katonai tárca szerint lehetetlen bármely objektum biztonságát szavatolni a gabonafolyosón, amíg Kijev nem hagy fel annak katonai célú felhasználásával. Az olyan éhínségtől leginkább szenvedő országoknak, mint például Szomália, Jemen vagy Libanon szinte alig jutott az ukrán mezőgazdasági termékekből. Mostanáig egyébként valamivel több, mint 9 millió tonna ukrán gabonát, zömében búzát, kukoricát, repcét és napraforgót sikerült elszállítani a fekete-tengeri kikötőkből, ahol ennek kétszerese halmozódott fel a nyár folyamán. Kapcsolódó tartalom Zelenszkij: Ukrajna folytatja a gabonaegyezményben vállaltak teljesítését Ukrajna továbbra is végrehajtja a gabonaegyezményt az ENSZ-szel és Törökországgal kötött megállapodások keretében – jelentette ki az ukrán államfő. Az Élelmezésügyi Világszervezet is arra hívta fel a figyelmet, hogy az export leállása, jelentős áremelkedést indíthat el, aminek eredményeként a nélkülöző országoknak nem lesz pénzük élelmiszert vásárolni. A búza és a kukorica ára az orosz stop miatt már hétfőn jelentősen emelkedett. Talán emiatt is született egy gyors megoldás, aminek lényege, hogy a török felségvizeken tartózkodó hajóknál – török és ENSZ-csapatok részvételével – újraindulnak az ellenőrzések a fekete-tengeri gabonaegyezmény keretében. Kapcsolódó tartalom Az ENSZ megkérdőjelezi a fekete-tengeri gabonaegyezmény felfüggesztésével kapcsolatos orosz indoklást Az ENSZ hétfőn megkérdőjelezte Moszkvának a fekete-tengeri gabonaegyezmény felfüggesztésével kapcsolatban adott indoklását. Ezzel egy időben Franciaország bejelentette, azon dolgozik, hogy ne a Fekete-tengeren át, hanem szárazföldi útvonalon exportálhasson Ukrajna élelmiszert Lengyelországon vagy Románián keresztül, Magyarország is segítséget nyújt, hogy az ukrán gabonaszállítmányok elérjék célállomásukat. A híradó információi szerint az utóbbi hónapokban, átlagosan havi 120 ezer tonna gabona érkezett Ukrajnából. Szeptemberben ez a mennyiség elérte a 179 ezer tonnát és az összesített októberi adat várhatóan még ennél is magasabb lesz. Kiemelt kép: A máltai zászló alatt hajózó, ukrán kukoricával megrakott Rojen teherhajó áthalad a Boszporusz-szoroson, miután egy hatósági csoport ellenőrizte a rakományát Isztambulban 2022. augusztus 7-én. Ezek a szállítmányok alapvető fontosságúak a gabona világpiaci árának stabilizálásában és az afrikai és közel-keleti éhezés mérséklésében. (Fotó: MTI/EPA/Erdem Sahin)