Az osztrák kancellárnak csak a jövő télre sikerült folyékony gázt szereznie az Emirátusokból

Ausztria megtámadta az Európai Unió döntését, amellyel felvette az atomenergiát és a földgázt a zöld beruházások listájára – hangzott el az M1 Híradójában.

Az ország áramellátásának 60 százalékát vízerőművek adják, további 13 százalék más megújuló energiákból származik, a fennmaradó részt pedig importálják, részben atomenergiából.

A kancellár az Egyesült Arab Emirátusokban tárgyalt földgázvásárlásról, és úgy fogalmazott, hogy nem tér vissza érvényes szerződés nélkül.

„Ez részben sikerült is, azonban

nem az idei télre, hanem majd a jövő évi télre gondolhatott a kancellár,

ugyanis valóban érvényes szerződést sikerült kötnie olyan formában, hogy egy kinti céggel tárgyalva az OMV osztrák energia-, illetve motorolaj-vállalat számára sikerült importálnia folyékony állapotú gázt. 65 ezer háztartást fognak tudni ezzel majd a jövő évben ellátni. Egyébként bírálták azt a fajta folyékony gázt is, hogy nem eléggé klímatudatos, amelyről most az aláírás született” – számolt be az M1 tudósítója.