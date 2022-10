Vizsgálat indult a szöuli halálos haloweeni utcabál ügyében

Vizsgálat indult Dél-Koreában, miután 154 ember vesztette életét egy halloweeni ünnepségen még szombaton. A többségében fiatal áldozatokat halálra taposták a szűk utcákon összezsúfolódott tömegben. A dél-koreai elnök egyhetes nemzeti gyászt hirdetett, és az általa kezdeményezett vizsgálat arra is keresi a választ, miért nem volt elég rendőr a helyszínen az esemény biztosítására – hangzott el az M1 Híradójában.

Nemzeti gyász Dél-Koreában

Folyamatosan érkeztek a gyászolók hétfőn a tragédia helyszínére, a szórakozóhelyeiről híres szöuli Iteawon negyedbe. Sokan virággal és főhajtással tisztelegtek elhunyt szeretteik emléke előtt, mások pedig alkoholos italokat ajánlottak fel a halottak lelkének.

„Elbúcsúzni jöttem. Sajnálom, hogy mostanában nem találkoztunk annyira gyakran. El sem tudom képzelni, hogy milyen fájdalmakat élhetett át” – mondta sírva egy fiatal nő, aki egyik barátját vesztette el a tragédiában.

A dél-koreai főváros központjában, a városháza előtt is emlékhelyet állítottak fel, ahol százával helyezik el a virágot az emberek.

A tragédia különösen azért rázta meg az ázsiai ország lakóit, mert a 154 áldozat többségében tinédzser, vagy a húszas éveiben járó fiatal volt.

„Az unokáim mondták, hogy szombat este Iteawonba mennek. Amikor megkérdeztem miért, azt mondták, hogy egy fesztivál lesz ott. Ma meg már a holttestük az egyik kórházban fekszik. Sajnálom, hogy nagyapjukként nem tehettem értük semmit” – panaszolta egy idős férfi.

Sokan még mindig nem értik, hogyan fajulhatott tragédiává a jelmezes mulatság, amelyet évről évre megrendeznek. Idén a szokásosnál többen, mintegy 100 ezren zsúfolódtak össze a bulinegyedben, hogy újra a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások nélkül ünnepelhessenek. Az egyik szűk, lejtős utcában pánik tört ki a tömegben, többen elestek és a tömeg rájuk taposott, legkevesebb 50 emberrel pedig szívroham végzett.

„Kinek a hibája, hogy ilyesmi történt? Hol voltak a rendőrök? Ez a tragédia nem történt volna meg, ha a hatóságok egy kicsit több erőfeszítést tesznek és irányítják a forgalmat” – vélekedett egy gyászoló.

A több tízezres tömeg irányítására ugyanis kevesebb mint 140 rendőrt vezényeltek ki a hatóságok. A belügyminisztérium szerint azért, mert Szöul főterére egy tüntetést szerveztek szombat estére, ahol szintén szükség volt a rendfenntartó erőkre.

Jun Szokjol dél-koreai elnök, aki feleségével az elsők között helyezett el virágot Szöul központjában az áldozatok emlékére, az eset után átfogó vizsgálatot rendelt el.

Hétfőn pedig már el is kezdték a helyszínelést a hatóságok a bulinegyedben. Az érintett utcákból összesen 50 biztonsági kamera felvételét gyűjtötték be, ahogy a közösségi oldalakra feltöltött videókat is átvizsgálják. Már elkezdték kikérdezni a tragédia szemtanúit és a környékbeli éttermek és boltok dolgozóit is.

Halloween estéjére teljesen kiürültek az utcák, a vendéglátóhelyek is zárva maradnak szombatig, az egy hetes nemzeti gyászidőszak végéig. Ilyesmi még a koronavírus járvány csúcsán sem fordult elő, akkor ugyanis maszkban és védettséget igazoló dokumentumokkal bulizhattak a fiatalok.

