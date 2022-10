Több mint száz ember meghalt, amikor leszakadt egy függőhíd

Az első jelentésekben még hatvanra becsülték a halottak számát. A szerencsétlenség vasárnap este történt a nyugat-indiai Gudzsarát államban lévő Morbi településen – közölte a The Times of India című lap és az NDTV televízió.

Az NDTV jelentése szerint 141 ember meghalt, 177 embert pedig kimentettek, amikor a gyaloghíd, amelyet nemrég nyitottak meg újra a felújítást követően, összerogyott.

Az 1,25 méter széles és 230 méter hosszú hidat a 19. században, a brit gyarmati uralom idején építették. Nemrég felújították, és október 26-án újra megnyitották a forgalom előtt. A híd a Manccsu-folyó felett ívelt át.

A Times of India egy rendőrségi tisztviselőre hivatkozva 132-re tette a halálos áldozatok számát. A médiajelentések százra teszik a sérültek számát. Számos embert még mindig eltűntként tartanak nyilván. A szerencsétlenül járt emberek többsége pihenésre vágyó helyi volt.

A sajtó szerint a katasztrófa idején akár 500 ember is tartózkodott a 232 méter hosszú függőhídon.

BREAKING: Bridge with hundreds of people collapses into river in western India pic.twitter.com/eRRIk0aMsS

— BNO News (@BNONews) October 30, 2022