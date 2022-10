Molotov-koktélokat dobott egy menekültközpontra egy férfi Doverben, majd magával is végzett. A megdöbbentő vasárnapi támadás a helyiek szerint nem véletlen. Az Egyesült Királyságban egyre többen vélik úgy, hogy a kormány nem tudja megfékezni az országba irányuló illegális bevándorlásáradatot. Doverben sokan egyenesen úgy vélik, hogy a város élhetetlenné vált a migránsok miatt – hangzott az M1 Híradójában.

Merénylet egy doveri befogadóközpont ellen, egyre többen utasítják el a brit kormány migránspolitikáját

A tűzoltóknak gyorsan sikerült eloltaniuk a tüzet a doveri bevándorlási központban, miután egy férfi több Molotov-koktélt dobott az épületre. Az elkövető gépkocsival érkezett a helyszínre, majd miután az épületre hajította a házilag készült gyújtóeszközöket, egy közeli benzinkútra hajtott, ahol öngyilkosságot követett el. Később kiderült, hogy az autójában is volt robbanószerkezet.

A doveri menekültügyi központban ketten megsérültek, és azt a mintegy 700 migránst, aki az épületben volt, biztonságos helyre szállították.

A doveri bevándorlási központot a térségben jól ismerik. Ez az a hely, ahová azok az illegális bevándorlók érkeznek, akik Franciaországból indulnak el csónakon a La Manche-csatornán keresztül az Egyesült Királyságba. A helyiek szerint elviselhetetlen az a migránstömeg, amely a városba érkezik. Nemrég az keltett riadalmat, hogy egy illegális bevándorló betört egy helyi nő házába. Dover konzervatív parlamenti képviselője azt mondta, a városban tarthatatlanná vált a helyzet.

„Elengedhetetlen, hogy a kormány úrrá legyen a helyzeten és azonnal életbe lépjenek a Franciaországgal kötött egyezmények, azaz a migránsokkal teli hajók ne hagyhassák el a francia partokat”

–mondta a doveri képviselő.

Eközben egyre több bírálat éri a londoni kormányt, hogy nem megfelelően kezeli a migránskérdést. Sokan úgy vélik, hogy túl megengedő és befogadó a kormány, olyannyira hogy nincs is megfelelő nyilvántartás az országba érkezőkről. Így azt sem lehet tudni, ki az, aki veszélyeztetett, és ki az, aki veszélyt jelenthet.

A szigetországba tavaly több mint 28 ezer illegalis bevándorló érkezett, idén ez a szám már meghaladta a 33 ezret. A brit kormány az emberi jogi szervezeteknek a bírálata ellenére Ruandába tervezi elszállítani azokat, akik törvénytelenül jutottak be az országba. Az afrikai országgal kötött megállapodást az Európai Bizottság is bírálta. Ennek ellenére nemrég egy uniós tagállam, Dánia kormánya is bejelentette, hogy követi London példáját és kérelmük elbírálásáig a jövőben ideiglenesen Ruandába szállítanák az országba érkező migránsokat.

