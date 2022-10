Kollégiumot és gimnáziumot avattak Marosvásárhelyen – Orbán Viktor levélben köszöntötte az ünneplőket

Átadták a megújult református kollégiumot és a Bólyai Farkas Gimnáziumot Marosvásárhelyen. Potápi Árpád nemzetpolitikai államtitkár az ünnepségen úgy fogalmazott: mindkét intézmény nemcsak Vásárhelynek, hanem Erdélynek is oktatási és kulturális szempontból egy védőbástyája, és olyan fiatalok tudnak itt tanulni, akik szülőföldjükön maradva a magyar közösséget fogják segíteni a következő évtizedekben – számoltak be róla az M1 Híradóban.

„A mai nap kettős ünnep, hiszen a reformáció napjára emlékezünk, nemcsak reformátusok hanem protestánsok itt, Erdélyben, a Kárpát- medencében, illetve a világban bárhol éljenek magyarok, magyar gyülekezetek, magyar óvodások, iskolások. Ez azt is jelenti, hogy emlékezünk arra is, hogy az egyháznak, az egyházaknak is köszönhetően megmaradt a magyarság, és a reformáció mellett pedig tudjuk azt is ünnepelni, hogy erősödtek, megerősödtek a közösségeink, nemcsak az elmúlt évszázadokban és az elmúlt igen nehéz egy évszázadban, hanem az elmúlt egy évtizedben is” – mondta el Pótápi Árpád.

Orbán Viktor levélben köszöntötte a Marosvásárhelyi Református Kollégium felújítását ünneplő gyülekezetet.

A miniszterelnök azt írta: „Eljött az öröm és a hálaadás ideje, a tetemes mennyiségű munka és a hosszú éveken át tartó küzdelem meghozta gyümölcsét: a Marosvásárhelyi Református Kollégium ismét régi fényében ragyog.”

Orbán Viktor köszöntőjében úgy fogalmazott: „amikor a reformáció évfordulóján körbenézünk, ismét azt láthatjuk, hogy református óvodák és iskolák épülnek, újulnak meg Erdélyben. Ezek az intézmények mind a magyar megmaradás mentsvárai.”

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: Bolyai Farkas Elméleti Líceum és a Marosvásárhelyi Református Kollégium (Fotó: Kelemen Hunor Facebook-oldala)