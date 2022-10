Biden türelme elfogyott, lekiabálta a követelőző Zelenszkijt

A hírportál szerint Biden éppen azt magyarázta telefonon ukrán kollégájának, hogy a washingtoni kongresszus újabb segélycsomagot hagyott jóvá, amikor Zelenszkij türelmetlenül elkezdte felsorolni, hogy Ukrajnának mi mindenre lenne még szüksége, de nem kapja meg azokat.

Biden ekkor elvesztette az önuralmát – ezt négy forrás is megerősítette az NBC-nek.

Exclusive: President Biden lost his temper with President Zelenskyy in June phone call when the Ukrainian leader asked for more aid, according to four people familiar with the call. https://t.co/BNOe5dNfpf

