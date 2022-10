Leszakadt egy függőhíd, több százan estek a folyóba

A helyi média szerint mintegy háromszázötvenen tartózkodtak a Morbi városban található, a Manccsu-folyón átívelő gyaloghídon, amikor leszakadt. A körülbelül százéves hidat nemrég nyitották meg újra a forgalom előtt egy felújítást követően.

BREAKING: Bridge with hundreds of people collapses into river in western India pic.twitter.com/eRRIk0aMsS

— BNO News (@BNONews) October 30, 2022