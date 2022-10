Finn rendőrség: Ukrajnának szánt fegyverek kerülhettek finn bűnözők kezébe

„Svédországban, Dániában és Hollandiában is felbukkantak már Ukrajnának szánt fegyverek” – közölte.

A Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete (Europol) nyáron figyelmeztetett, hogy bűnszervezetek vehetik célba a Kijevnek szánt külföldi katonai segélyeket.

Ahlgren elmondta: a csempészútvonalakat már kialakították. A fegyverkereskedelem részben a szervezett bűnözésben is részt vevő nemzetközi motorosbandákon keresztül zajlik. A Bandidos MC nevű bandának például minden nagyobb ukrán városban vannak képviselői – ismertette a főnyomozó.

Criminals in Finland have got hold of some of the weapons that were sent to Ukraine by its Western backers amid the conflict with Russia.

“We’ve seen signs of these weapons already finding their way to Finland,” NBI detective superintendent Christer Ahlgren said. pic.twitter.com/Nn8yc2l4oT

— MaranMatters (@MaranMatters) October 30, 2022