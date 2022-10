„A barátom szólt, hogy az utcán szörnyű dolog történt” – gyász és sokk a szöuli halloweeni tragédia után

Legkevesebb 153-an meghaltak és több tucatnyian megsérültek a dél-koreai fővárosban, a szöuli bulinegyedben, ahol több mint százezren zsúfolódtak össze egy halloweeni ünnepségen. Az óriási tömegben hirtelen pánik tört ki, ekkor az emberek menekülni próbáltak, sokan a földre estek és halálra taposták őket. Az áldozatok között szinte kizárólag tinédzserek és huszonéves fiatalok vannak. Ráadásul a rengeteg sérült miatt a hatóságok arra számítanak, hogy a halottak száma tovább növekszik majd. – hangzott el az M1 Híradójában.

Egyre szűkösebb volt a hely a szöuli belváros utcáin, ahogy tömegével érkeztek az újabb és újabb, szórakozni vágyó fiatalok a halloweeni partira.

Több mint százezren zsúfolódtak össze a dél-koreai főváros bulinegyedében, amikor az egyik szűk, lejtős utcácskában kitört a pánik.

Az emberek menekülni kezdtek, de sokan a földre estek: százakat tapostak halálra. Szinte mindannyian tinédzserek vagy a 20-as éveikben járó fiatalok voltak.

„Az egyik barátom szólt, hogy kint az utcán szörnyű dolog történt: meghalt egy ember. Visszakérdeztem, hogy mégis miről beszél, aztán kijöttem és akkor láttam, hogy többen már elkezdték az elsősegélynyújtást” – emlékezett vissza egy szemtanú, aki maga is bekapcsolódott a mentésbe.

Bár a hatóságok rövid időn belül a helyszínre értek, a hatalmas tömeg miatt csak nehezen fértek hozzá a sérültekhez, ráadásul olyan sok áldozat volt eszméletlen, hogy a mentősök nem tudtak mindenkit azonnal ellátni, így sok esetben a járókelők kezdték meg az újraélesztést. Több tucatnyi embert szállítottak kórházba, néhányuk állapota súlyos, ezért félő, hogy a halálos áldozatok száma tovább emelkedik.

A családtagok elkeseredve keresik szeretteiket. Vasárnap reggelre a dél-koreai hatóságok egy információs irodát állítottak fel a tragédia helyszínének közelében, ahová folyamatosan érkeznek az aggódó hozzátartozók.

„Rengetegen özönlöttek be az utcába, mert az a bulinegyed központja, több hullámban jöttek, és én is elvesztettem a barátaimat. Egyszerűen hatalmas volt a tömeg” – mondta könnyeivel küszködve egy ausztrál férfi, akinek három társa közül kettő kórházba került, egy pedig életét vesztette.

Egy túlélő azt mondta, hogy sokan elestek, mások mint dominók zuhantak utánuk. A Kim nevű túlélő másfél órán át várta, hogy a mentők kiszabadítsák – írta a szöuli Hankioreh című újság.

Egy másik, húszas éveiben járó túlélő úgy menekült meg az eltaposástól, hogy sikerült beugrania egy bárba, amelynek az utcára nyílott az ajtaja – írta a Yonhap.

Az áldozatok közül legkevesebb húszan külföldi állampolgárok, többek között kínaiak, irániak és norvégok. Az Itaewon negyed a szórakozóhelyei mellett multikulturalizmusáról is ismert.

Ebben a városrészben található a szöuli nagykövetségek egy jelentős része, így számos külföldi étterem és bár működik itt. Halloweenkor pedig minden évben több ezer jelmezes özönli el az utcákat. Idén azonban a szokásosnál jóval többen érkeztek, ez volt ugyanis az első olyan halloweeni ünnepség a koronavírus-járvány kitörése óta, hogy korlátozások nélkül, bárki részt vehetett rajta.

A tragédia helyszínét személyesen kereste fel Jun Szok Jol dél-koreai elnök, aki válságtanácsot hívott össze, és átfogó vizsgálatot sürgetett a történtek felderítésére. Később a kamerák elé állt: több napig tartó nemzeti gyászt hirdetett.

„Soha nem lett volna szabad megtörténnie annak a tragédiának, ami a haloweeni ünneplés során történt szombaton Szöul szívében. Együttérzésemről biztosítom az áldozatok hozzátartozóit, és remélem, a sebesültek hamar felépülnek. Szívem most a halálos áldozatok családtagjaiért dobog” – fogalmazott az elnök.

A tragédia miatt a világ számos országának vezetője is kinyilvánította a részvétét. Együttérzéséről biztosította a dél-koreaiakat például az amerikai és a francia elnök, a német kancellár és a frissen kinevezett brit miniszterelnök is. Hszi Csin-ping kínai elnök pedig köszönetet is mondott a szöuli hatóságok erőfeszítéseiért, amelyet a kínai áldozatokért és sérültekért tettek.