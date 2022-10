Vizsgálja az atomenergiaügynökség, hogy valóban készül-e piszkos bomba

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség is vizsgálatot indít azzal kapcsolatban, hogy igazak-e az orosz vádak, miszerint két ukrán nukleáris helyszínen is piszkos bomba készül. A szervezet főigazgatója az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülése után bejelentette, hogy más ukrajnai létesítménybe, például Csernobilba is szakembereket küldenek. Közben folytatódnak a harcok Herszon megyében, ahol sajtóinformációk szerint az orosz hadsereg befejezte a civilek evakuálását – közölte az M1 Híradója.

Ide kattintva olvashatja percről percre tudósításunkat az ukrán válságról Aknavető lövedékeket készítenek elő az ukrán katonák Herszon megye északi részén, ahol továbbra is heves harcok dúlnak. Az ukrán beszámolók szerint az összecsapásokban civilek is áldozatul estek, de számukat nem hozták nyilvánosságra. „Az oroszok állandóan ágyúznak, reggel és éjszaka, egész nap. Nehéz tüzérség, kazettás bombák, bár ezek tiltva vannak” – mondta az egyik ukrán katona. Sajtóinformációk szerint befejeződött a herszoni civilek evakuálása. Az orosz hadsereg nyolc nap alatt több mint 70 ezer embert telepített át a Dnyeper déli oldalára a régióban. Oroszország még a háború legelején foglalta el Herszont. Ukrajna szeptemberben indított offenzívát, hogy visszaszerezze a stratégiai fontosságú települést és bár az első hetekben sikerült eredményeket elérniük, októberben nem tudtak áttörni az orosz védelmi vonalakon. Kijev egyre több csapatot vezényelt a régióba, jelezve, hogy nagyszabású hadműveletre készül. Erre az Oroszország által kinevezett vezetés megkezdte a lakosság evakuálását. Az ukrán elnök azzal vádolja az oroszokat, hogy visszavonulásuk közben felszámolják az olyan közszolgáltatásokat, mint például az egészségügyi ellátás. „Oroszország civilizációmentes térséggé teszi Herszont, olyan alapvető dolgok nincsenek, amelyek a világ legtöbb országában elérhetők. Ez a régió Oroszország ideérkezése előtt normális és biztonságos volt, minden szolgáltatás elérhető volt. De most Oroszország a Herszon régiót megpróbálja a senki földjévé tenni” – fogalmazott Zelenszkij. Közben a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgatója az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülése után bejelentette, hogy megvizsgálják: igazak-e azok az orosz vádak, miszerint két ukrán nukleáris helyszínen is úgynevezett piszkos bomba készül. „Az ellenőrzések folyamatban vannak. Azt a két létesítményt vizsgáljuk, amelyekben az oroszok állítása szerint nukleáris anyagok eltérítése történt. De több szakértőt fogunk telepíteni más ukrajnai létesítményekbe is, például Csernobilba is” – mondta Rafael Mariano Grossi. Oroszország állandó ENSZ-képviselője azt mondta: az atomenergia-ügynökségeknek és a Biztonsági Tanács tagjainak is ébernek kell lenniük és erős üzenetet kell küldeniük Ukrajnának. „Természetesen hallottuk nyugati kollégáinktól a szokásos narratívát, miszerint Oroszország hamis zászlós hadműveletre készül. Nos örülnénk, ha tévednénk, de nem hagyhatjuk figyelmen kívül ezeket a súlyos állításokat” – jelentette ki Vaszilij Nebenzja. Az úgynevezett piszkos bomba egy hagyományos robbanószer és valamilyen sugárzó anyag keveréke. Az orosz védelmi miniszter szerint ezt a súlyos radioaktív szennyezést okozó bombát Ukrajna saját területén készül felrobbantani. A robbantással pedig Oroszországot akarja majd megvádolni. Kijev szerint viszont ennek épp az ellenkezője történik. Az ukránok azt állítják: Moszkva tervez piszkos bombát robbantani, a támadásért pedig Kijevet fogja hibáztatni. Az ukrán vezetés szerint az orosz vádak csak ürügyként szolgálnak arra, hogy tovább éleződjön a konfliktus.