Tovább szárnyal az infláció az Egyesült Államokban

A történelmi rekordokat döntő amerikai infláció hatására újabb, 75 bázispontos kamatemelésről dönthet jövő héten az amerikai jegybank. Az elemzők véleménye azonban erősen megosztott atekintetben, hogy a jegybank képes lesz-e megfékezni a fogyasztási és szolgáltatási árak rohamos drágulását.

A pénteken közölt legfrissebb inflációs adatok azt mutatják, hogy továbbra is „kellemetlenül magas” árak jellemzik az Amerikai Egyesült Államok fogyasztói és szolgáltatói piacát. A lassuló bérnövekedésből azonban egyes szakértők arra következtetnek, hogy az árak mérséklődni fognak – számolt be elemzésében a CNN. Mint írták, a lakossági fogyasztási kiadások indexe, amely a vásárlók által az árukért és szolgáltatásokért fizetett árakat méri, augusztustól szeptemberig 0,3 százalékkal emelkedett, egész éves viszonylatban viszont továbbra is 6,2 százalékos növekedést mutat.

Folyamatos az áremelkedés

Az Amerikai Központi Jegybank (FED) által mért maginflációs mutató – amely kiküszöböli az áringadozásokból fakadó eltéréseket – augusztushoz képest szintén drágulást mutat. Amíg augusztusban ez a szám 4,9 százalékos emelkedést jelzett, addig szeptemberre már 5,1 százalékon állt. Az elemzés ugyanakkor megjegyzi, hogy az előzetes becslések nagyobb mértékű drágulással számoltak.

Lassuló bérnövekedés

Az Egyesült Államok Munkaügyi Statisztikai hivatalának legújabb kimutatása a foglalkoztatási költségindex lassulását mutatja. Ez alapján az elmúlt negyedévben csökkent munkaerőköltségek bér- és fizetésnövekedése.

Az elemzés megjegyzi, hogy az amerikai jegybank figyelemmel követi a munkáltatók bérköltségének emelkedését, hogy megállapítható legyen, a növekedő bérek mennyire táplálják az „egekbe szökő inflációt”.

Újabb kamatemelés várható

A CNN cikke szerint a fogyasztás és szolgáltatás folyamatos drágulása miatt a FED-nek további erőfeszítésekre lesz szüksége, hogy lehűtse az inflációt. Mint írták, a központi bank jövő heti ülésén újabb 75 bázispontos kamatemelésről határozhatnak a döntéshozók. A médiumnak nyilatkozó elemzők pedig úgy vélik, néhány mögöttes mérőszám már az infláció lassulását jelzi, így nem zárható ki, hogy a jövő heti, negyedik kamatemelés lesz az utolsó nagyobb emelés.

Mark Zandi, a Moody’s vezető közgazdásza arra következtetett, hogy a legvalószínűbb forgatókönyv szerint az amerikai inflációs folyamatok most vannak a legrosszabb fázisban, 2024 tavaszára azonban teljesülhet a FED 2 százalékos célja.

1980 óta nem látott drágulás

A cikk szerint a fogyasztói árak hónapok óta rekordszinten vannak. A központi bank sorozatos kamatemelési döntései ellenére a fogyasztói árindex azt mutatja, hogy az élelmiszerektől a repülőjegyekig terjedően minden termék ára rohamosan emelkedik. Ezzel párhuzamosan pedig szeptemberre már a szolgáltatói szektorra is átterjedt a drágulás.

A CNN elemzése arra is felhívta a figyelmet, hogy az amerikai emberek a „lehetőségeiken felül” költenek.

Miközben augusztushoz képest szeptemberre további 0,4 százalékkal drágultak a fogyasztási cikkek, a munkavállalók bérnövekménye csupán 0,2 százalékos volt, a személyes megtakarítások szintje pedig rohamosan csökkent. A Wells Fargo elemzői, Shannon Seery és Tim Quinlan szerint a monetáris politika folyamatos késéssel intézkedik, miközben a jelenlegi inflációs folyamatokat nem befolyásolja érdemben, hogy a fogyasztók többet vagy kevesebbet költenek.

Borúlátó emberek

A CNN-nek nyilatkozó üzleti elemzők úgy vélik, a gyorsan emelkedő kamatok, a tartósan magas infláció és a megnövekedett globális bizonytalanság rontja az üzleti hangulatot, valamint óvatosabb munkaerő-felvételi és befektetési döntésekre készteti a vállalatokat. Annak ellenére pedig, hogy a lakáspiacon emelkedő jelzálogkamatok hatása érzékelhető, a FED intézkedései nem hoztak érdemi változást összgazdasági szinten.

A Michigani Egyetem által közzétett októberi fogyasztói hangulatindex is arra figyelmeztet, hogy csupán 10 bázispontos elmozdulás történt a júniusban elért történelmi mélyponthoz képest. Mint írták, a fogyasztói vélemények összhangban vannak a gazdasági recesszióval.

