Telefonon hallgatta végig a gyilkosságot a segélyhívó munkatársa

Exférje zaklatása és fenyegetése miatt értesítette a 911-et nemrég egy nő a texasi Dallastól mintegy 30 kilométerre fekvő kisvárosban, Lewisville-ben – írta a Metro.

A nő nem tudott szabadulni korábbi párjától, akivel egy parkolóban került vitába. A rémült nő elmondta a diszpécsernek, hogy a házassága nemrég ért véget, a volt férje viszont azóta is folymatosan megkeseríti az életét.

A folyamatirányító hallotta, hogy a vonal másik végén dulakodnak, pár másodperc múlva azonban pisztolylövések dördültek el, majd a hívás megszakadt.

Nem sokkal később ismét megszólalt a telefon. Egy harmadik személy tett bejelentést, miszerint Lewisville-ben egy parkolóban lelőttek valakit. A diszpécser rögtön tudta, hogy nemrég még vonalban volt az áldozattal.

Woman shot dead by ex-husband while telling 911 operator their marriage was over https://t.co/8SR6CiglqN via @MetroUK

— MontanaMama🐻 (@406mama) October 29, 2022