Szankciókat szab ki Washington a Salman Rushdie halálát követelő iráni szervezetre

Az Egyesült Államok szankciókat szab ki arra az iráni szervezetre, amely vérdíjat tűzött ki Salman Rushdie indiai születésű brit-amerikai íróra, akinek augusztusban törtek az életére – közölte az amerikai külügyminisztérium pénteken.

A 15 Khordad Alapítvány nevű, iráni székhelyű szervezet az amerikai külügyminisztérium Külföldi Vagyont Ellenőrző Hivatala (OFAC) szerint még 2012-ben 3,3 millió dolláros (mai árfolyamon 1,4 milliárd forintos) vérdíjat tűzött ki Rushdie fejére.

Az Egyesült Államok „a leghatározottabban elítéli, egyúttal terrorcselekményként könyveli el a szólásszabadság elleni égbekiáltó támadást” – közölte Antony Blinken külügyminiszter. A szankciók értelmében a szervezettől megvonták a hozzáférést az egyesült államokbeli minden tulajdonukhoz és pénzügyi forrásukhoz, valamint megtiltották a szervezet tagjainak és illetékeseinek, hogy belépjenek az országba.

Az iráni külügyminisztérium tagadta Teherán érintettségét a szerző elleni támadásban.

Salman Rushdie ellen 1989-ben Irán akkori legfőbb politikai és vallási vezetője, Ruhollah Khomeini ajatollah fatvát – iszlám vallás alapú halálos ítéletet – adott ki az író egy évvel korábban megjelent, Iránban istenkáromlás miatt betiltott könyve, a Sátáni versek miatt.

A szankciókkal sújtott szervezet is az ajatollah utasítására jött létre, még 1979-ben. Az üldözött író augusztus közepén egy New York-i pódiumbeszélgetésen vett részt, ahol egy fiatal férfi késsel támadt rá. A 75 éves írót máj-, ideg- és szemsérülésekkel vitték kórházba, ügynöke pedig a múlt héten közölte, hogy a támadás következtében Rushdie egyik szemére elvesztette látását s egyik keze is lebénult.

Washington idén több ízben is szankciókkal sújtotta Iránt emberijogsértések miatt; legutóbb szeptemberben, a 22 éves Mahsza Amini halála végett szabtak ki pénzügyi szankciókat Teheránra. Amini múlt hónapban az iráni erkölcsrendészet őrizetében halt meg, miután letartóztatták, amiért nem viselte megfelelően a kötelező fejkendőt, a hidzsábot. A fiatal lány halála miatt tüntetéssorozat robbant ki egész Iránban.