Közös selfie után egyszerűen ledobta a szikláról hét hónapos feleségét

Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték egy férfit, aki hét hónapos terhes feleségét szándékosan lelökte egy szikláról, alig néhány pillanattal azután, hogy mosolygós szelfit készített vele.

https://t.co/4NNbVFPSsX Man who pushed pregnant wife off cliff moments after taking smiling selfie jailed https://t.co/BeN480qTBu pic.twitter.com/fSrav1LfCe

— TV & News UK 🇬🇧 (@TVandNewsUK) October 27, 2022