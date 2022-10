A Nicaragua elleni amerikai szankciók miatt többen vándorolnak ki az Egyesült Államokba?

Daniel Ortega, Nicaragua elnöke csütörtökön kijelentette, hogy az Egyesült Államok Managua ellen hozott újabb szankciói elhibázottak, mert miattuk megnő a migránsok száma az amerikai határon.

A nicaraguai államfő most kommentálta először, hogy Joe Biden amerikai elnök kormányzata hétfőn új szankciókat jelentett be országa ellen. Beszédében úgy fogalmazott: az Egyesült Államok már több szankciót vezetett be, mint bárki más a világon, és miközben ezek a büntetőintézkedések csupa kellemetlenséget okoznak, Washingtonban amiatt panaszkodnak, hogy fokozódik a migráció.

„Újabb és újabb szankciókat vezetnek be, de ettől még több bevándorló fog menni az Egyesült Államokba” – mondta Ortega. „Bármennyire is le akarják zárni a határátkelőket, minden ajtót nem tudnak bezárni a bevándorlók előtt” – tette hozzá

A Biden-kormányzat ezúttal olyan büntetőintézkedéseket fogadott el, melyek értelmében az amerikai vállalatoknak tilos a nicaraguai aranyiparban üzleti tevékenységet folytatni.

Ez az első alkalom, hogy az Egyesült Államok egy konkrét gazdasági ágazatot célzott meg szankcióival, korábban az elnök családját és környezetét szankcionálták.

A 2018 áprilisában kitört széles körű tiltakozások óta a hazájából elmenekülő legtöbb nicaraguai a szomszédos Costa Rica felé vette az irányt. Ám az ottani menekültügyi rendszer túlterheltsége és a gazdasági nehézségek miatt sokan továbbindultak az Egyesült Államokba.

Washingtoni adatok szerint a szeptemberben befejeződött pénzügyi évben 164 ezer nicaraguai érkezett az amerikai határra, háromszor annyian, mint az előző pénzügyi évben.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/EPA/EFE/Carlos Lopez)