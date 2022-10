Uniós számvevőszék: Az EU-ban szigorúbb személyzetpolitikai szabályok kellenek

Az Európai Uniónak szigorítania kell az uniós ügynökségek személyzeti politikájára vonatkozó szabályait az összeférhetetlenség kockázatának csökkentése érdekében – figyelmeztetett csütörtökön az Európai Számvevőszék (ECA).

A luxemburgi testület csütörtöki jelentésében felhívta a figyelmet arra: a jogalkotóknak és az uniós ügynökségeknek jobban kell csökkenteniük annak kockázatát, hogy a kilépő vezetők és középvezetők összeférhetetlen helyzetbe kerüljenek később a magánszektorban történő munkavállalással. „Az úgynevezett forgóajtó-jelenség veszélybe sodorja az uniós intézmények hírnevét és integritását” – vélik a számvevők.

Az ECA jelentése szerint az uniós szabályokban igen kevés megkötés van arra vonatkozóan, hogy

az ügynökségeknek mennyire kell nyomon követniük a volt munkatársak karrierjét a forgóajtó-jelenség (az állami és az ahhoz kapcsolódó magánszektor közötti munkahelyváltással kialakuló személyi átfedés) elkerülése érdekében.

Az uniós ügynökségek – mindenekelőtt azok, amelyek szabályozási hatáskörökkel és iparági kapcsolatokkal is rendelkeznek – több okból is ki vannak téve a forgóajtó-jelenség kockázatának: egyrészt, mert főleg határozott idejű munkaszerződéseket kötnek, így jelentős a személyzeti fluktuáció, másodsorban pedig azért, mert irányítási modelljükben olyan testületek is vannak, amelyek tagjait csak rövid időre nevezik ki.

A számvevőszék szerint ez utóbbival az probléma, hogy a testületek tagjai nem tartoznak az ügynökség személyi állományába, így a forgóajtó-jelenséggel kapcsolatos szabályok rájuk nem vonatkoznak. A költségvetési ellenőrző szerv úgy véli, ez joghézagot eredményez, és emiatt a forgóajtó-jelenség eseteinek csak egy kis hányadát tudják ellenőrizni.

A számvevők már több korábbi jelentésükben is feltártak irányítási és összeférhetetlenségi problémákat az uniós ügynökségekben.

„A legfrissebb jelentésünk ismét rámutat a banki, biztosítási és pénzügyi piacok felügyeletét ellátó ügynökségek irányítási problémáira, amelyek miatt lehetségessé válhat a tagállami érdekek uniós érdekekkel szembeni előtérbe helyezése”

– hívta fel a figyelmet az ECA.

Az EU-ban 40 uniós ügynökség működik, amelyek mintegy 14,5 ezer embert foglalkoztatnak. Az ügynökségek költségvetése 4,1 milliárd euró, az unió teljes büdzséjének 2,5 százaléka.

A kiemelt kép illusztráció.