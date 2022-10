Nincs vége az őrületnek: ezúttal egy Vermeer-festményt akartak tönkretenni aktivisták

Egy csütörtöki hágai klímavédelmi tüntetés után több aktivista bement a Mauritshuis múzeumba. Egy világhálóra is feltöltött videófelvétel szerint két aktivista átlépte a flamand festő felbecsülhetetlen értékű alkotását védő korlátot.

Egyikük a kezét a kép melletti falfelülethez ragasztotta, egy másik pedig a homlokát ragasztotta a festményt védő üveglaphoz. A harmadik piros folyadékot öntött a nyakába, majd videófelvételt készített.

