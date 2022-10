Ámokfutó késelte meg az Arsenal kölcsönjátékosát egy milánói bevásárlóközpontban

A 46 éves, egyelőre tisztázatlan nemzetiségű férfit az olasz carabinieri (csendőrség) őrizetbe vette, indítéka egyelőre tisztázatlan. Szemtanúk szerint a férfi véletlenszerűen választotta ki áldozatait.

A késelésben életét vesztette a szupermarket egyik dolgozója, és megsérülést Pablo Mari, akit az Arsenal olasz elsőosztályú labdarúgó-bajnokságban szereplő Monzának adott kölcsön.

Our thoughts are with Pablo Mari and the other victims of today’s dreadful incident in Italy.

We have been in contact with Pablo’s agent who has told us he’s in hospital and is not seriously hurt.

— Arsenal (@Arsenal) October 27, 2022