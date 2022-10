Viszlát, Fiesta! Az elektromos autó „hátba támadta” Európa legnépszerűbb kisautóját

Az elektromos mobilitásra való átállás jelentős változásokat hoz az autógyártók számára, nemcsak technológiai szempontból, hanem a kialakult modellportfólióban is. A Ford Fiesta 47 sikeres év és több mint 22 millió eladott példány után, az alsó-középkategóriás Focus pedig 25 év után eltűnik a palettáról.

– számolt be a német Focus Online.

🚗 It has long been Britain’s most popular car…

But despite selling 4.8 million since it first rolled off the production lines in 1976, it looks like the Ford Fiesta has reached the end of the road https://t.co/KZW88A8UUO

— The Telegraph (@Telegraph) October 25, 2022